Вийшов перший трейлер анімаційного фільму за мотивами гри Super Mario Bros

На Нью-Йоркському Комік-Коні компанія Nintendo та студія Illumination («Таємне життя домашніх тварин», «Нікчемний я») презентували перший трейлер анімаційного фільму «Супербрати Маріо» за мотивами гри Super Mario Bros.

У тизері Боузер бореться з армією пінгвінів за чарівну зірку, а Маріо знайомиться з Тоадом. Головних персонажів — Боузера та Маріо — озвучили Джек Блек («Джуманджі») і Кріс Пратт («Вартові галактики»).

Також ролі у стрічці озвучили Аня Тейлор-Джой («Відьма», «Хід королеви») і Сет Роген («Ананасовий експрес»).

Премʼєра «Супербратів Маріо» відбудеться 7 квітня 2023 року.