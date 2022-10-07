Гонконг роздасть 500 тисяч безкоштовних авіаквитків, щоб повернути до міста туристів

Гонконг планує безплатно роздати пів мільйона авіаквитків, щоб стимулювати туризм після двох років жорстких коронавірусних обмежень.
Про це пише CNN.
Мандрівники з усього світу отримають 500 тисяч квитків вартістю приблизно $254,8 мільйона.
«Ще у 2020 році адміністрація аеропорту Гонконгу заздалегідь придбала близько 500 000 авіаквитків у місцевих авіакомпаній у межах пакету допомоги для підтримки авіаційної промисловості. Ця покупка має на меті завчасне вливання в авіакомпанії для підвищення ліквідності, тоді як квитки будуть роздані відвідувачам з усього світу та жителям Гонконгу в межах кампанії відновлення ринку», — сказав журналістам речник аеропорту.
Подальші подробиці оголосять після досягнення домовленостей з авіакомпаніями. Один із провідних авіаперевізників міста уже створив віртуальну «залу очікування» для доступу до свого вебсайту.
Міжнародні мандрівники перед в’їздом до Гонконгу повинні надати сертифікат про вакцинацію, негативний ПЛР-тест і швидкий тест на антиген. Після того, як відвідувачам дозволять в’їзд, протягом трьох днів вони не зможуть їсти в ресторанах або відвідувати бари.
Гостям Гонконгу також необхідно здавати ПЛР-тести на другий, четвертий та шостий день після прибуття, а також експрес-тест на антиген щодня протягом семи днів.
- Гонконг був суттєво відокремлений від решти світу через правила коронавірусного карантину, які на певному етапі вимагали від мандрівників провести 21 день у номері готелю за власний рахунок, причому в’їзд був дозволений лише жителям Гонконгу.