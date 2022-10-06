MakeKralovecCzechAgain. У відповідь на анексію українських територій чехи запропонували приєднати Калінінград до Чехії

У відповідь на анексію рф окупованих територій України чехи створили петицію про оголошення референдуму щодо приєднання російського Калінінграда до Чехії. Станом на 6 жовтня її підписали вже 17 556 людей.
Автор петиції зазначає, що місто Калінінград, або Краловец (чеською мовою), засноване на честь короля Пршемисла Отакара II, тому воно мало б перейти «законному власнику» — Чехії.
«Як показала нам росія у Криму, так і зараз показує на сході України, це цілком нормально — зайти на територію чужої держави, оголосити там референдум і потім анексувати територію. Таким чином ми мали унікальну можливість розширити територію Чехії та нарешті отримати вихід до моря», — йдеться в петиції.
Підписанти вимагають від уряду Чехії відправити чеських солдатів до Калінінграда, оголосити референдум, який закінчиться результатом 98% на користь приєднання до Чеської Республіки, а згодом анексувати Калінінград і перейменувати його у Краловец.
У Калінінграда-Краловця 4 жовтня зʼявився акаунт у Twitter і сайт. Це спричинило хвилю мемів.
«Ласкаво просимо до офіційного профілю Краловця 🇨🇿. Після успішного референдуму 97,9% жителів Калінінграда вирішили приєднатися до Чехії та перейменувати Калінінград на Краловец», — йдеться у дописі.
Чехи та поляки активно жартують на цю тему. Висловилася також президент Словаччини Зузана Чапутова.
«Я могла б подумати про державний візит. Чи ні. Браво нашим чеським друзям за те, що вони розвінчали абсурдність фіктивних російських референдумів в Україні», — написала вона.
Старший політичний радник Гельсінської комісії США Пол Массаро теж пожартував про нове чеське місто.
«Ого, чехи навіть повернули назву Краловець своєму новому Калінінградському регіону і створили туристичний сайт! Не можу дочекатися, щоб зайти на https://visitkralovec.cz», — зазначив він.
А депутат Європарламенту Томаш Здеховський перепостив жарт. «Ну і як тут не любити поляків», — додав він.
- Наприкінці серпня суд у білорусі визнав екстремістськими акаунти в соцмережах вигаданої країни Вейшнорія. Її придумали як умовного противника під час спільних військових навчань росії та білорусі у 2017 році.