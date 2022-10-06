У Лівані зафіксували перший за 30 років випадок холери

У Лівані вперше з 1993 року зафіксували хворого на холеру.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Національне інформаційне агентство Лівану.

За їхніми даними, випадок хвороби виявили 5 жовтня в сільській місцевості на півночі Аккар. Зараз пацієнт перебуває на лікуванні у стабільному стані.