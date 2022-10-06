WSJ: США хочуть помʼякшити санкції проти Венесуели, щоб дозволити їй продавати нафту на міжнародному ринку

США обговорюють з Венесуелою пропозицію щодо помʼякшення санкцій в обмін на можливість компанії Chevron добувати там нафту. Це збільшить кількість нафти на світовому ринку і має на меті зменшити ціни.
Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.
«Адміністрація Байдена готується послабити санкції щодо Венесуели, щоб в обмін на це компанія Chevron отримала можливість відновити видобуток там нафти», — повідомили виданню кілька джерел.
Таким чином, у разі укладання такої угоди відкриється потенційна можливість експортувати нафту з Венесуели на ринки США та Європи. Водночас президент Венесуели Ніколас Мадуро повинен буде відновити перемовини з опозицією та створити необхідні умови для проведення вільних та демократичних виборів у 2024 році.
Наразі сторони розробляють угоду, яка дозволить звільнити сотні мільйонів доларів держкоштів Венесуели, заморожених в американських банках, для оплати імпорту продовольства, медикаментів та обладнання.
За словами американських чиновників, «угода може зірватися», але «якщо вона відбудеться, то в короткостроковій перспективі на світовий ринок надійде лише обмежена кількість нової нафти».
- У Венесуелі триває як політична, так і економічна криза. За 2020 рік інфляція у країні становила майже 3 000%, а у 2019 році — близько 9 600%.
- Влада Венесуели вже втретє проводить деномінацію. У 2008 році з купюр прибрали три нулі, а у 2018-му — пʼять. Але криза продовжувалася, й у 2020 році Центробанк Венесуели знову випускав купюри номіналом у 200 тисяч і 500 тисяч боліварів. Буханка хліба коштувала 7 мільйонів боліварів.