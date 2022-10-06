Підвал як символ російського вторгнення та важливість контрнаступу на Херсонщині. Публікації провідних видань світу про війну в Україні 5 жовтня

Про підвали як один із символів цієї війни у статті для Time розмірковує публіцист Пітер Померанцев. Саме в підвалах здебільшого ховаються українці від російських обстрілів, саме в них окупанти облаштовують катівні, чи ― як у селі Ягідному на Чернігівщині ― змушують сотні цивільних перебувати тижнями без можливості вийти надвір. Однак, якщо глянути ширше, у такий же умовний підвал російська федерація намагається запхати всю Україну ― її свободу, мову, історію та бачення майбутнього. «Росія прагне замкнути Україну у свій підвал жахів і примусити її повторити божевільну фантазію з минулого, в якій масові вбивства, воєнні злочини, злочини проти людства і замах на геноцид абсолютно реальні», ― пише він. У росії немає жодного проєкту майбутнього, який вона може запропонувати собі, Україні та світу, пише Померанцев. Російський проєкт зазнав поразки ― і у відчаї місцеві політики та «мислителі» чіпляються тільки за минуле. Саме минулого стосуються більшість промов путіна, саме застарілі радянські символи, риторику і навіть музику використовують російські пропагандисти в цій війні, та й нагнітання ядерної істерії нагадує 1970-ті. Що активніше світ даватиме відсіч ретроградним потугам росії, то швидше рф перестане тягнути в минуле й увесь світ, підсумовує автор.

«Найсвіжіший військовий колапс росіян стався наче банкрутство: спершу повільно й потроху, а тоді одразу та повністю», ― так військовий оглядач видання Foreign Policy Джек Детч описує наступальну операцію ЗСУ на Херсонщині. Тижнями українці методично обстрілювали російські військові склади та мости, а досягнувши бажаного, «вирушили на полювання». Найважливіше в цій історії те, пише Детч, що російські війська на Херсонщині ― наразі чи не найбоєздатніші в армії рф. Через волюнтаристське рішення путіна вони змушені залишатися на правобережній частині області з обірваними чи суттєво пошкодженими шляхами постачання припасів ― і поступово чекати на своє знищення українською армією. «Такі рішення [путіна] і є причиною всіх поточних російських проблем на фронті, ― каже колишній морський піхотинець, а зараз старший дослідник програми «Євразія» Інституту дослідження закордонних справ Роб Лі. ― Можливо, якби росіяни залишили правий берег і облаштували якісні фортифікаційні споруди на лівобережжі, вони б змогли тримати лінію фронту довше. Але вони цього не зробили ― і тепер ризикують втратити багато різних територій одночасно».

Битва за Херсон ― критична для України до настання холодів, пише з посиланням на американських військових і політиків Financial Times. Повернення міста під український контроль зведе нанівець плани росії захопити Миколаїв та Одесу. Водночас, якщо не зробити цього до весни, опісля рухатись буде складніше через поповнення російської армії мобілізованими, яких як-не-як навчать воювати, а також через окопи, яких росіяни встигнуть нарити вздовж лінії фронту. Немає гарантій, що українська армія зможе активно наступати взимку: в останні три зими земля на Херсонщині не замерзала, переміщуватися бездоріжжям було неможливо. Саме тому американці вирішили надати Україні додаткові системи HIMARS уже зараз, доки Київ тримає ініціативу у війні, а російські війська деморалізовані.