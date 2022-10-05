У Кабміні триває аналіз роботи міністерств — імовірно, їх чекає реструктуризація. До процесу залучені нардепи

Наразі в Кабінеті міністрів триває аналіз роботи міністерств із заслуховуванням пропозицій щодо їх реструктурізації. У цьому процесі беруть участь і народні депутати.

Про це в бліц-інтерв’ю YouTube-проєкту «Бабеля» «ТА.ЗА.ШО» розповів перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

За його словами, він особисто був на деяких нарадах, де обговорювали функціональний аналіз відомств.

«Ми справді обговорюємо ті речі, які давним-давно треба було обговорити. На жаль, тільки війна нас активізувала для цього. Це прагматичні речі, які всім були зрозумілі в бізнесі — функціональний аналіз, функціональне обстеження. Що там за люди, що вони роблять? Чи треба їх стільки в міністерствах? Які функції міністерства виконують?» — розповів Корнієнко.

Він додав, що паралельно обговорюють реформу оплати праці в державному секторі. Поки це лише обговорення, оскільки під час війни держава не має додаткових ресурсів, щоб втілювати її у життя цього або наступного року. Наразі депутати можуть подати відповідні законопроєкти.

«У нас немає іншого варіанту, окрім як побудувати якісну європейську систему державного публічного врядування. Це написано в документах ЄС. І тут справа не в назвах і не в кількостях міністерств, а в тому, щоб система функціонувала. Премʼєр зараз працює над баченням, а далі, думаю, він буде це обговорювати з коаліцією», — додав Корнієнко.