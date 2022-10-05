Bloomberg: Угорщина домовилася з росією про відтермінування платежів за газ на €1,9 мільярда

Угорщина домовилася з російською компанією «Газпром» про те, щоб відкласти платежі за газ протягом опалювального сезону в розмірі близько €1,9 мільярда.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело, обізнане з цим питанням.

У понеділок, 3 жовтня Угорщина оголосила, що отримала від «Газпрому» трирічне відтермінування платежів, які мали виплачуватися протягом шести місяців. Умови цієї угоди офіційно не розголошували.

За даними джерел Bloomberg, у перший рік Угорщина заплатить 20% від суми, а за наступні два роки — по 40%. Сума, яку потрібно пролонгувати, передбачає відсоткову ставку, еквівалентну трирічному міжнародному суверенному боргу Угорщини станом на середину вересня. За інформацією видання, тоді він становив близько 3,5%.

Тож протягом зими Угорщині, ймовірно, доведеться заплатити близько €4 мільярди або більше за російський газ без урахування відкладеної суми, яку оцінюють у €1,9 мільярда.

У Будапешті заявили, що обмеження на суму, яку можна відкласти, немає, і вона може збільшитися разом зі зростанням ринкової ціни на природний газ.