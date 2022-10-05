Суд призначив запобіжний захід ексзаступнику міністра охорони здоровʼя через розстрату майже двох мільйонів гривень. Його не арештували

Печерський районний суд обрав запобіжний захід ексзаступнику міністра охорони здоровʼя Павлу Ковтонюку, через якого державний бюджет втратив 1,9 мільйона гривень.

Про це повідомляє видання LB.ua.

Прокурор хотів призначити Ковтонюку нічний домашній арешт з електронним браслетом та вимагати здати закордонний паспорт. Суд відхилив клопотання прокуратури і відпустив експосадовця МОЗ під особисте зобовʼязання до 27 листопада.

Адвокат Ковтонюка Андрій Слюсар зазначив, що підозра абсолютно необґрунтована, і додав, що підозрюваний уже три роки не працює у МОЗ, документів, які він міг би приховати, не має, а за кордон виїжджати і так не може.

«Застосування запобіжного заходу в цій ситуації недоцільне. Немає жодного ризику, якому можна було б запобігти таким чином. Ковтонюк до цього приходив до слідчого, і далі буде приходити. Мені здається, що вже слідчі будуть уникати його, а не навпаки. Бо підозра абсолютно необґрунтована, ми це будемо доводити і примушувати їх робити їхню роботу — збирати докази. Цього вимагає кодекс — слідчі повинні зібрати докази, які виправдовують особу, а не тільки ті, які її звинувачують», — сказав Слюсар.

Адвокат вважає, що справу закриють на етапі розслідування.