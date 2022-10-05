Телескоп сфотографував шлейф від астероїда, у який навмисно врізався космічний апарат NASA

Астероїд, у який навмисно врізався зонд NASA, залишив слід, що простягнувся на тисячі кілометрів. Телескоп у Чилі зафіксував кометоподібний шлейф.

Зображення вдалося зробити через два дні після зіткнення. Вчені змогли сфотографувати великий слід за допомогою Південного астрофізичного дослідницького телескопа (Soar).

Шлейф простягається більш ніж на 10 тисяч кілометрів і, як очікується, стане ще довшим, поки повністю не розсіється і не стане схожим на інший космічний пил, що плаває навколо.

«Дивно, як чітко ми змогли зафіксувати структуру та розміри наслідків у перші дні після удару», — сказав Тедді Карета, астроном, який брав участь у спостереженні.

За словами Майкла Найта з Дослідницької лабораторії ВМС США, сліди уламків будуть відстежуватись у найближчі тижні та місяці.