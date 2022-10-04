Суд став на бік Twitter у суперечці з нідерландським містом через чутки про секту педофілів-сатаністів

Нідерландський суд відхилив позов жителів міста Бодегравен-Рейвейк до соцмережі Twitter за недостатню боротьбу з фейками про секту сатаністів-педофілів, які нібито мешкали там пів століття тому і знущались над дітьми.

Про це пише Reuters.

Окружний суд Гааги дійшов висновку, що Twitter «зробив достатньо, щоб видалити сумнівний контент про «історію Бодегравена» зі своєї платформи». Представники соцмережі довели, що блокували більшість фейків про цю історію, проте в повній мірі не можуть виконати запит жителів міста, оскільки неможливо створити хороший фільтр для пошуку «історії Бодегравена», який не вплинув би на легальний контент (рекламу, офіційні повідомлення тощо).

Суд однак зобов’язав Twitter негайно реагувати на конкретні запити жителів міста щодо розповсюдження історії про сатаністів.

Що трапилось?

Репутація нідерландського міста Бодегравен-Рейвейк з населенням 35 тисяч людей у 2020 році постраждала від розповсюдження у Twitter історій про секту сатаністів-педофілів, які нібито у 80-х роках вбивала дітей. Цю інформацію поширювали троє чоловіків, які зараз перебувають у в’язниці за підбурювання до нападів на прем’єр-міністра Марка Рютте та колишнього міністра охорони здоров’я Х’юго де Йонге.

Один з цих чоловіків розповідав, що був свідком насильства над дітьми в місті, коли сам був дитиною. Підписники цих трьох чоловіків почали приїздити в місто на могили «вбитих» сатаністами дітей, хоча насправді усі вони померли з інших причин.

У 2021 році суд зобов’язав чоловіків видалити дописи, проте хвилю фейків це не зупинило. У липні 2022 року жителі міста почали вимагати від Twitter видалити всі дописи про «історію Бодегравена», але соцмережа на це не реагувала. Через це люди пішли до суду.