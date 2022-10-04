Європарламент ухвалив єдиний стандарт зарядного пристрою для гаджетів

До 2024 року у Європейському Союзі вперше в історії введуть єдиний зарядний порт для мобільних телефонів, планшетів, навушників, фотоапаратів тощо. Відповідне рішення Європейський парламент ухвалив 4 жовтня.

Про це повідомляє Reuters.

Це рішення зробить роз’єми USB-C, які використовують з пристроями на базі Android, стандартом ЄС. Очікують, що такий крок змусить компанію Apple змінити порт зарядки для iPhone та інших пристроїв. Аналітики також говорять про можливий позитивний вплив, оскільки це може спонукати клієнтів купувати нові гаджети компанії, які матимуть USB-C.

Угода також стосується електронних пристроїв для читання, навушників та інших гаджетів. Це означає, що вона також може вплинути на Samsung, Huawei та інших виробників.

Законодавці ЄС підтримали реформу значною більшістю голосів: 602 парламентарів підтримали це рішення і лише 13 проголосували «проти».