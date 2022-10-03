У Чернівцях під час затримання педофіла загинула поліцейська. Зловмисник сховався у багатоквартирному будинку

За його словами, підозрюваний зачаївся в багатоквартирному будинку.

У Чернівцях сталася надзвичайна ситуація — під час затримання чоловіка, який розбещував неповнолітніх, загинула одна поліцейська. Її колега дістав поранення.

Заявниця повідомила, що біля школи невідомий чоловік показує статеві органи дітям. Патрульні розшукали громадянина, виявилось, що чоловік мав з собою зброю та раптово вистрелив у бік інспекторів. Поліцейська отримала смертельне вогнепальне поранення, її напарника шпиталізували, наразі йому надається вся необхідна медична допомога.

На місці події загинула 22-річна патрульна, молодша лейтенантка поліції Таїсія Татарин.