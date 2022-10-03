Google закрила в Китаї сервіс перекладу Translate

Компанія Google закрила сервіс перекладу Google Translate для користувачів з материкового Китаю. Він залишився доступним лише в Гонконзі.

Про це пише Bloomberg.

У Google пояснили, що закрили доступ до сервісу через низький попит. Перекладач був однією з останніх послуг, які компанія надавала в КНР.

Google почала згортати діяльність у Китаї у 2010 році через державну цензуру. Тоді в Китаї закрили пошукову систему. У 2017 році компанія спробувала повернутися на китайський ринок, запустивши службу перекладу мов, а також розглядала окремий прототип пошукової системи, однак проєкт зупинили.

Bloomberg зазначає, що закриття Google-перекладача сталося на тлі посилення напруженості між США та Китаєм, оскільки країни намагаються все ретельніше захищати конфіденційні технології та інтелектуальну власність.