Нобелівську премію з медицини присудили за внесок у дослідження еволюції людини

Нобелівську премію з медицини та фізіології цього року присудили шведському вченому Сванте Паабо — за внесок у дослідження геномів вимерлих гомінідів та еволюції людини

Завдяки своїм дослідженням Сванте Паабо заснував нову наукову дисципліну — палеогеноміку. Його відкриття створили унікальний ресурс, який широко використовується науковою спільнотою для кращого розуміння еволюції та міграції людини. Науковець був одним із перших, хто розшифрував геном неандертальця, а в 2010 році зміг за фрагментом кістки пальця віком 40 тисяч років зробити висновок про існування в давнину денісівської людини — раніше невідомого виду гомінідів.