На президентських виборах у Бразилії перемагає опозиційний кандидат. Але буде другий тур

У першому турі президентських виборів у Бразилії перемагає опозиційний кандидат Луїз Інасіо Лула да Сілва. За нього проголосували близько 48% виборців.

Про це пише BBC.

Водночас чинний президент Жаїр Болсонару набрав близько 42% голосів. Це означає, що Болсонару та Лула да Сілва зустрінуться у другому турі.

Усі інші кандидати не змогли набрати більш як 4% голосів.

Другий тур виборів має відбутися за чотири тижні. Соцопитування наразі прогнозують перемогу саме Лули да Сілва — за нього готові проголосувати понад 50% виборців.

Сам Лула да Сілва вже був президентом Бразилії з 2003 по 2011 рік. У липні 2017 року він отримав 9,5 року позбавлення волі за корупцію, але в 2019 році вийшов на волю, а в 2021 році всі звинувачення на його адресу були зняті.