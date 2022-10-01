Tesla презентувала прототип роботів-гуманоїдів Optimus. Вони зможуть працювати на заводах замість людей

Компанія Tesla представила перший прототип роботів-гуманоїдів Optimus. Вони можуть стати помічниками людей, зокрема працювати на заводах.
Про це пише Reuters.
Гендиректор компанії Ілон Маск каже, що вартість таких роботів не перевищуватиме $20 тисяч. У Tesla планують через 3—5 років почати прийом замовлень.
На презентації прототип робота лише помахав натовпу. На відео, яке показала компанія, робот виконує прості завдання: поливає рослини, переносить коробки та піднімає металеві прути на виробничій станції компанії.
Маск назвав робота Optimus і додав, що він зможе ходити вже за кілька тижнів. Компанія хоче, щоб у майбутньому ці робити замінили людей на заводах.
- Ілон Маск представив концепт Optimus у серпні 2021 року на Дні штучного інтелекту Tesla. Тоді Маск повідомив, що прототип робота може зʼявитися вже 2022 року. Робот працюватиме за допомогою нейромереж, які допоможуть йому орієнтуватися у світі. Заявлений зріст Optimus близько 173 см, вага — 57 кг. Швидкість його руху становитиме 8 км/год, а вантажопідйомність — до 20 кілограмів.