Вихідні в Україні будуть теплими, але переважно похмурими

На ці вихідні в Україні прогнозують теплу, але переважно похмуру погоду. У більшості регіонів буде тепло, проте місцями обіцяють дощі.

Про це повідомляє Sinoptik.ua.

У суботу, 1 жовтня, тепло буде у Криму, у південних регіонах й у Дніпропетровській області (до +26 °С), на сході та в центрі країни (до +24 °С), у Чернівецькій та Сумській областях (до +22 °С), на Київщині, Тернопільщині, Вінниччині та Івано-Франківщині (до +19 °С), у Хмельницькій та Житомирській областях (до +16 °С). У решті областей повітря прогріється до +14 °С.

У Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях очікується мінлива хмарність, на решті території країни буде хмарно. У західних регіонах пройде невеликий дощ.

У неділю, 2 жовтня, тепло буде в Луганській та Донецькій областях (до +24 °С), у Криму, Одеській та Запорізькій областях (до +21 °С), Дніпропетровській, Черкаській, Харківській та Миколаївській областях (до +19 °С), на Закарпатті, Кіровоградщині, Полтавщині та Сумщині (до +17 °С). У решті регіонів повітря прогріється до +13 °С.

На всій території країни буде хмарно, дощів не буде лише у Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.