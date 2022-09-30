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McDonald`s відкрив для відвідувачів 10 ресторанів у Києві. Перелік адрес

Автор:
Ангеліна Шеремет
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McDonald`s відкрив для відвідувачів 10 ресторанів у Києві. Про це компанія оголосила 30 вересня.

Ресторани працюють за адресами:

  • проспект Гагаріна, 2А;
  • проспект Бажана, 3Б;
  • вулиця Михайла Гришка, 7;
  • вулиця Теодора Драйзера, 4;
  • вулиця Вишгородська, 33А;
  • вулиця Велика Васильківська, 22;
  • проспект Броварський, 27;
  • проспект Академіка Палладіна, 7А;
  • проспект Леся Курбаса, 19А;
  • проспект Оболонський, 26А.

20 вересня 2022 року McDonald`s відновив роботу в Україні, яка зупинилась 24 лютого. Поетапне відкриття ресторанів почалось із запуску сервісу з доставки McDelivery. Зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються в жовтні. Відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців.