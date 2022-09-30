McDonald`s відкрив для відвідувачів 10 ресторанів у Києві. Перелік адрес

McDonald`s відкрив для відвідувачів 10 ресторанів у Києві. Про це компанія оголосила 30 вересня.

Ресторани працюють за адресами:

проспект Гагаріна, 2А;

проспект Бажана, 3Б;

вулиця Михайла Гришка, 7;

вулиця Теодора Драйзера, 4;

вулиця Вишгородська, 33А;

вулиця Велика Васильківська, 22;

проспект Броварський, 27;

проспект Академіка Палладіна, 7А;

проспект Леся Курбаса, 19А;

проспект Оболонський, 26А.

20 вересня 2022 року McDonald`s відновив роботу в Україні, яка зупинилась 24 лютого. Поетапне відкриття ресторанів почалось із запуску сервісу з доставки McDelivery. Зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються в жовтні. Відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців.