Сенат США ухвалив законопроєкт, яким виділяються додаткові $12 мільярдів на допомогу Україні

Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування діяльності уряду країни. Він також передбачає виділення додаткових $12,3 мільярда на допомогу Україні.

Про це пише Reuters.

За документ проголосували 72 сенатори, 25 виступили проти. Тепер законопроєкт піде на розгляд Палати представників, яка має ухвалити його у пʼятницю. Потім документ підпише президент США Джо Байден.

У разі швидкого ухвалення документ США допоможе уникнути шатдауну — тимчасового призупинення роботи держорганів через відсутність фінансування.

Окрім грошей на державні видатки законопроєкт передбачає і виділення грошей на підтримку Україні. Вони підуть і на військову, і на економічному допомогу.