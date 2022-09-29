Парламент Латвії вирішив протягом трьох років повністю перевести всю освіту на латвійську мову

Сейм Латвії остаточно ухвалив закон про перехід всієї системи освіти на латвійську мову. Цей процес триватиме три роки.
Про це пише Delfi.
За документ проголосували 63 депутати, 16 були проти, а двоє утримались. Планується, що з 2025/2026 навчального року вся система освіти в країні буде латвійською мовою.
Дитячі садки будуть зобовʼязані повністю перейти на латвійську з 1 вересня 2023 року. У школах цей процес розтягнеться на три роки: щороку три класи переходитимуть на латвійську мову.
У законі також прописано, що дітям, яким буде складно перейти одразу на латвійську, вчителі надаватимуть індивідуальні консультації. Крім цього, навіть в тих школах, в яких навчаються національні меншини, такі предмети як «рідна мова», «рідна література» та інші, повʼязані з вивченням рідної культури, стануть факультативними, тобто необовʼязковими.
- 22 вересня Сейм Латвії змінив порядок продовження дозволів на тимчасове проживання для громадян росії та білорусі. Нові правила почнуть діяти з 1 вересня 2023 року. Поправки призупиняють можливість продовжити тимчасову посвідку для громадян росії та білорусі, які отримали дозвіл на проживання у країні на підставі зроблених інвестицій або придбавши нерухомість у Латвії. Громадяни росії також не зможуть отримати дистанційну візу.