Foreign Policy: Росія перекинула в Україну 80% угруповання військ у Північній Європі

Командування російської армії перекинуло в Україну 80% угруповання військ, що дислокувалося біля кордону з Фінляндією та країнами Балтії.

Про це пише Foreign Policy з посиланням на трьох високопосадовців європейських оборонних відомств.

З угруповання в 30 тисяч військових, які служили біля кордонів із країнами Балтії та Фінляндією, залишився лише «кістяк складу». Це стосується насамперед наземних сил. Чисельність Північного флоту майже не змінилася, також у регіоні зберігається потужне угруповання Повітряних сил рф.

Одне з джерел зазначило, що скорочення наземних сил спостерігалося протягом семи місяців. «Росія мала таке розташування сухопутних військ протягом десятиліть, яке тепер фактично просто зникло», — заявив чиновник, зазначивши, що такий стан речей повʼязаний зі значними втратами в Україні.