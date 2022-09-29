Російському генералу, який наказав штурмувати «Азовсталь», оголосили підозру

Служба безпеки України ідентифікувала російського генерал-лейтенанта, який віддав наказ військам рф захопити український Маріуполь і штурмувати одне з найбільших промислових підприємств міста — «Азовсталь».

Про це повідомляють СБУ і Офіс генпрокурора.

Воєнним злочинцем є командир 8 гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу генерал-лейтенант андрій мордвічев.

За даними слідства, з лютого 2022 року він керував захопленням територій Донецької області та особисто брав участь у боях проти Збройних сил України. Він командував так званою народною міліцією «днр», низкою мотострілкових бригад «днр», танковим батальйоном і батальйоном «Сомалі», розвідбатальйоном «Спарта» та підрозділами «ПВК Вагнера».

Генерал планував операції та координував війська. Саме він дав наказ руйнувати цивільну та критичну інфраструктуру, а також вбивати цивільних.

Під час боїв за Маріуполь він проводив нараду з головою Чечні рамзаном кадировим, затвердивши план остаточного захоплення міста, блокування та подальшого штурму «Азовсталі» з безжалісним убивством українців, які залишалися всередині. За його безпосереднього керівництва окупаційні війська чинили звірства проти військовослужбовців ЗСУ та цивільного населення.

Прокуратура заочно повідомила мордвічеву про підозру за статтями пропосягання на територіальну цілісність України (ч. 3 ст. 110 КК), ведення агресивної війни (ч. 2 ст. 437 ) та вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28 КК).