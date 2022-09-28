США домоглися зупинки обслуговування російських карток «Мир» у Туреччині. Що це означає

Турецькі державні банки Ziraat Bank, Vakifbank і Halkbank припинили співпрацю з російською платіжною системою «Мир». Раніше від цієї співпраці відмовилися приватні банки İş Bankasi та DenizBank.

Тепер росіяни не зможу зняти гроші з цих карток або розплатитися ними віртуально в межах Туреччини, повідомляє Bloomberg.

Це означає, що в межах країни росіяни можуть розплачуватися лише готівкою.

Турецька влада почала шукати альтернативу, яка б дозволила росіянам і далі розплачуватись за товари та послуги.

Про те, що США націлилися на заборону використання карти «Мир» у Туреччині, стало відомо в середині вересня. Тоді джерела Financial Times сказали, що Вашингтон подасть «чіткий сигнал» фінансовим організаціям.

При цьому джерела FT розповіли, що Захід має намір боротися з ухиленням від санкцій не лише в Туреччині, але й у країнах Кавказу, Центральної Азії та Перської затоки.

Зараз картки «Мир» обслуговуються у Вʼєтнамі, Вірменії, Узбекистані, Білорусі, Казахстані, Киргизії та Таджикистані.