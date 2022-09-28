Національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголосила номінантів

Національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголосила претендентів на нагороди у 2022 році.
Лідерами за кількістю номінацій стали стрічки «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука (6 номінацій), «Клондайк» Марини Ер Горбач (5 номінацій), «Бачення метелика» Максима Наконечного (5 номінацій) та «Відблиск» Валентина Васяновича (4 номінації).
Список номінантів:
Найкращий повнометражний ігровий фільм:
- «Бачення метелика», реж. Максим Наконечний, прод. Дарʼя Бассель, Єлізавета Сміт;
- «Відблиск», реж. Валентин Васянович, прод. Валентин Васянович, Володимир Яценко, Ія Мислицька, Анна Яценко;
- «Клондайк», реж. Марина Ер Горбач, прод. Святослав Булаковський, Марина Ер Горбач, Мехмет Баґадир Ер;
- «Памфір», реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук, прод. Олександра Костіна, Євгенія Яцута, Артем Колюбаєв, Альона Тимошенко, Лора Бріан, Богна Шевчик, Клаудія Смея-Ростворовська, Жанкарло Насі, Адольф Ель Ассаль, Сільвана Сантамарія.
Найкращий короткометражний ігровий фільм:
- «Джорданʼ96», реж. Катерина Лесик, прод. Володимир Яценко, Анна Яценко;
- «Згасаюче світло», реж. Іван Орленко, прод. Олександр Омельянов;
- «Лалібела», реж. Анна Морозова, прод. Мирослав Гай, Кирило Нечмоня;
- «Ти в порядку?», реж. Наталка Ворожбит, прод. Денис Крупнов, Наталка Ворожбит.
Найкращий документальний фільм:
- «Літургія протитанкових перешкод», реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук, прод. Су-Джанг Канг, Даніель Ломбросо, Олександра Сорохан, Дмитро Сухолиткий-Собчук;
- «Нескінченність за Флоріаном», реж. Олексій Радинський, прод. Люба Кнорозок;
- «Терикони», реж. Тарас Томенко, прод. Володимир Філіппов, Алла Овсяннікова, Андрій Суярко;
- «Щоденник нареченої Христа», реж. Марта Смеречинська, прод. Наталія Лібет.
Найкращий анімаційний фільм:
- «Гибкий Чаплинъ: Аспект», реж. Оксана Курмаз, прод. Зарина Костельман;
- «ДИВНІ — Ходять лісом», реж. Роман Дзвонковський, прод. Роман Дзвонковський;
- «МИ, ЄВРОПА», реж. Марина Степанська, прод. Галина Шиян;
- «Про Ігната-ї*аната: то не казка, а бувальщина...», реж. Устин Данчук, Андрій Польшин, прод. Андрій Польшин.
Відкриття року:
- «Бачення метелика», реж. Максим Наконечний;
- «Памфір», реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук;
- «Снайпер. Білий Ворон», реж. Марʼян Бушан;
- «Як там Катя?», реж. Крістіна Тинькевич.
Найкращий режисер/режисерка:
- Валентин Васянович («Відблиск»);
- Марина Ер Горбач («Клондайк»);
- Максим Наконечний («Бачення метелика»);
- Дмитро Сухолиткий-Собчук («Памфір»);
- Ірина Цілик («Я і Фелікс»).
Найкращий актор:
- Юрій Іздрик — «Я і Фелікс», реж. Ірина Цілик;
- Роман Луцький — «Відблиск», реж. Валентин Васянович;
- Сергій Шадрін — «Клондайк», реж. Марина Ер Горбач;
- Олександр Яцентюк — «Памфір», реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук.
Найкраща акторка:
- Ріта Бурковська — «Бачення метелика», реж. Максим Наконечний;
- Анастасія Карпенко — «Як там Катя?», реж. Крістіна Тинькевич;
- Соломія Кирилова — «Памфір», реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук;
- Оксана Черкашина — «Клондайк», реж. Марина Ер Горбач.
Найкращий сценарій фільму (ігрові повнометражні та ігрові короткометражні фільми):
- Валентин Васянович — «Відблиск»;
- Марина Ер Горбач — «Клондайк»;
- Максим Наконечний, Ірина Цілик — «Бачення метелика»;
- Дмитро Сухолиткий-Собчук — «Памфір».
Нагороду «За досягнення», яку дають українським авторам робіт про українське чи зарубіжне кіно, а також зарубіжним авторам робіт про українське кіно можуть отримати:
- Дарія Бадьйор за серію статей Why We Need a Post-Colonial Lens to Look at Ukraine and Russia; Selbstkritik vergeblich gesucht: Die leidige Rolle der russischen Intellektuellen; Cannes Film Festival: We need to talk about the influence of Russian culture;
- Станіслав Битюцький, Альона Пензій, Олександр Телюк за цикл показів «Дивне, химерне, фантастичне»;
- Микита Лиськов за телеграм-канал «АнімаціЯ» та серію робіт Putler kaput!;
- Сергій Тримбач за книги «Іван Миколайчук. Містерії долі», «Богдан Ступка. Метаморфози».
Переможців оголосять 20 жовтня на церемонії нагородження, яка відбудеться в день відкриття фестивалю «Київський тиждень критики».