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Національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголосила номінантів

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголосила претендентів на нагороди у 2022 році.

Лідерами за кількістю номінацій стали стрічки «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука (6 номінацій), «Клондайк» Марини Ер Горбач (5 номінацій), «Бачення метелика» Максима Наконечного (5 номінацій) та «Відблиск» Валентина Васяновича (4 номінації).

Список номінантів:

Найкращий повнометражний ігровий фільм:

  • «Бачення метелика», реж. Максим Наконечний, прод. Дарʼя Бассель, Єлізавета Сміт;
  • «Відблиск», реж. Валентин Васянович, прод. Валентин Васянович, Володимир Яценко, Ія Мислицька, Анна Яценко;
  • «Клондайк», реж. Марина Ер Горбач, прод. Святослав Булаковський, Марина Ер Горбач, Мехмет Баґадир Ер;
  • «Памфір», реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук, прод. Олександра Костіна, Євгенія Яцута, Артем Колюбаєв, Альона Тимошенко, Лора Бріан, Богна Шевчик, Клаудія Смея-Ростворовська, Жанкарло Насі, Адольф Ель Ассаль, Сільвана Сантамарія.

Найкращий короткометражний ігровий фільм:

  • «Джорданʼ96», реж. Катерина Лесик, прод. Володимир Яценко, Анна Яценко;
  • «Згасаюче світло», реж. Іван Орленко, прод. Олександр Омельянов;
  • «Лалібела», реж. Анна Морозова, прод. Мирослав Гай, Кирило Нечмоня;
  • «Ти в порядку?», реж. Наталка Ворожбит, прод. Денис Крупнов, Наталка Ворожбит.

Найкращий документальний фільм:

  • «Літургія протитанкових перешкод», реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук, прод. Су-Джанг Канг, Даніель Ломбросо, Олександра Сорохан, Дмитро Сухолиткий-Собчук;
  • «Нескінченність за Флоріаном», реж. Олексій Радинський, прод. Люба Кнорозок;
  • «Терикони», реж. Тарас Томенко, прод. Володимир Філіппов, Алла Овсяннікова, Андрій Суярко;
  • «Щоденник нареченої Христа», реж. Марта Смеречинська, прод. Наталія Лібет.

Найкращий анімаційний фільм:

  • «Гибкий Чаплинъ: Аспект», реж. Оксана Курмаз, прод. Зарина Костельман;
  • «ДИВНІ — Ходять лісом», реж. Роман Дзвонковський, прод. Роман Дзвонковський;
  • «МИ, ЄВРОПА», реж. Марина Степанська, прод. Галина Шиян;
  • «Про Ігната-ї*аната: то не казка, а бувальщина...», реж. Устин Данчук, Андрій Польшин, прод. Андрій Польшин.

Відкриття року:

  • «Бачення метелика», реж. Максим Наконечний;
  • «Памфір», реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук;
  • «Снайпер. Білий Ворон», реж. Марʼян Бушан;
  • «Як там Катя?», реж. Крістіна Тинькевич.

Найкращий режисер/режисерка:

  • Валентин Васянович («Відблиск»);
  • Марина Ер Горбач («Клондайк»);
  • Максим Наконечний («Бачення метелика»);
  • Дмитро Сухолиткий-Собчук («Памфір»);
  • Ірина Цілик («Я і Фелікс»).

Найкращий актор:

  • Юрій Іздрик — «Я і Фелікс», реж. Ірина Цілик;
  • Роман Луцький — «Відблиск», реж. Валентин Васянович;
  • Сергій Шадрін — «Клондайк», реж. Марина Ер Горбач;
  • Олександр Яцентюк — «Памфір», реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Найкраща акторка:

  • Ріта Бурковська — «Бачення метелика», реж. Максим Наконечний;
  • Анастасія Карпенко — «Як там Катя?», реж. Крістіна Тинькевич;
  • Соломія Кирилова — «Памфір», реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук;
  • Оксана Черкашина — «Клондайк», реж. Марина Ер Горбач.

Найкращий сценарій фільму (ігрові повнометражні та ігрові короткометражні фільми):

  • Валентин Васянович — «Відблиск»;
  • Марина Ер Горбач — «Клондайк»;
  • Максим Наконечний, Ірина Цілик — «Бачення метелика»;
  • Дмитро Сухолиткий-Собчук — «Памфір».

Нагороду «За досягнення», яку дають українським авторам робіт про українське чи зарубіжне кіно, а також зарубіжним авторам робіт про українське кіно можуть отримати:

  • Дарія Бадьйор за серію статей Why We Need a Post-Colonial Lens to Look at Ukraine and Russia; Selbstkritik vergeblich gesucht: Die leidige Rolle der russischen Intellektuellen; Cannes Film Festival: We need to talk about the influence of Russian culture;
  • Станіслав Битюцький, Альона Пензій, Олександр Телюк за цикл показів «Дивне, химерне, фантастичне»;
  • Микита Лиськов за телеграм-канал «АнімаціЯ» та серію робіт Putler kaput!;
  • Сергій Тримбач за книги «Іван Миколайчук. Містерії долі», «Богдан Ступка. Метаморфози».

Переможців оголосять 20 жовтня на церемонії нагородження, яка відбудеться в день відкриття фестивалю «Київський тиждень критики».