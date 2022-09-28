Національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголосила номінантів

Національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголосила претендентів на нагороди у 2022 році.

Лідерами за кількістю номінацій стали стрічки «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука (6 номінацій), «Клондайк» Марини Ер Горбач (5 номінацій), «Бачення метелика» Максима Наконечного (5 номінацій) та «Відблиск» Валентина Васяновича (4 номінації).

Список номінантів:

Найкращий повнометражний ігровий фільм:

«Бачення метелика», реж. Максим Наконечний, прод. Дарʼя Бассель, Єлізавета Сміт;

«Відблиск», реж. Валентин Васянович, прод. Валентин Васянович, Володимир Яценко, Ія Мислицька, Анна Яценко;

«Клондайк», реж. Марина Ер Горбач, прод. Святослав Булаковський, Марина Ер Горбач, Мехмет Баґадир Ер;

«Памфір», реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук, прод. Олександра Костіна, Євгенія Яцута, Артем Колюбаєв, Альона Тимошенко, Лора Бріан, Богна Шевчик, Клаудія Смея-Ростворовська, Жанкарло Насі, Адольф Ель Ассаль, Сільвана Сантамарія.

Найкращий короткометражний ігровий фільм:

«Джорданʼ96», реж. Катерина Лесик, прод. Володимир Яценко, Анна Яценко;

«Згасаюче світло», реж. Іван Орленко, прод. Олександр Омельянов;

«Лалібела», реж. Анна Морозова, прод. Мирослав Гай, Кирило Нечмоня;

«Ти в порядку?», реж. Наталка Ворожбит, прод. Денис Крупнов, Наталка Ворожбит.

Найкращий документальний фільм:

«Літургія протитанкових перешкод», реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук, прод. Су-Джанг Канг, Даніель Ломбросо, Олександра Сорохан, Дмитро Сухолиткий-Собчук;

«Нескінченність за Флоріаном», реж. Олексій Радинський, прод. Люба Кнорозок;

«Терикони», реж. Тарас Томенко, прод. Володимир Філіппов, Алла Овсяннікова, Андрій Суярко;

«Щоденник нареченої Христа», реж. Марта Смеречинська, прод. Наталія Лібет.

Найкращий анімаційний фільм:

«Гибкий Чаплинъ: Аспект», реж. Оксана Курмаз, прод. Зарина Костельман;

«ДИВНІ — Ходять лісом», реж. Роман Дзвонковський, прод. Роман Дзвонковський;

«МИ, ЄВРОПА», реж. Марина Степанська, прод. Галина Шиян;

«Про Ігната-ї*аната: то не казка, а бувальщина...», реж. Устин Данчук, Андрій Польшин, прод. Андрій Польшин.

Відкриття року:

«Бачення метелика», реж. Максим Наконечний;

«Памфір», реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук;

«Снайпер. Білий Ворон», реж. Марʼян Бушан;

«Як там Катя?», реж. Крістіна Тинькевич.

Найкращий режисер/режисерка:

Валентин Васянович («Відблиск»);

Марина Ер Горбач («Клондайк»);

Максим Наконечний («Бачення метелика»);

Дмитро Сухолиткий-Собчук («Памфір»);

Ірина Цілик («Я і Фелікс»).

Найкращий актор:

Юрій Іздрик — «Я і Фелікс», реж. Ірина Цілик;

Роман Луцький — «Відблиск», реж. Валентин Васянович;

Сергій Шадрін — «Клондайк», реж. Марина Ер Горбач;

Олександр Яцентюк — «Памфір», реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Найкраща акторка:

Ріта Бурковська — «Бачення метелика», реж. Максим Наконечний;

Анастасія Карпенко — «Як там Катя?», реж. Крістіна Тинькевич;

Соломія Кирилова — «Памфір», реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук;

Оксана Черкашина — «Клондайк», реж. Марина Ер Горбач.

Найкращий сценарій фільму (ігрові повнометражні та ігрові короткометражні фільми):

Валентин Васянович — «Відблиск»;

Марина Ер Горбач — «Клондайк»;

Максим Наконечний, Ірина Цілик — «Бачення метелика»;

Дмитро Сухолиткий-Собчук — «Памфір».

Нагороду «За досягнення», яку дають українським авторам робіт про українське чи зарубіжне кіно, а також зарубіжним авторам робіт про українське кіно можуть отримати:

Дарія Бадьйор за серію статей Why We Need a Post-Colonial Lens to Look at Ukraine and Russia; Selbstkritik vergeblich gesucht: Die leidige Rolle der russischen Intellektuellen; Cannes Film Festival: We need to talk about the influence of Russian culture;

Станіслав Битюцький, Альона Пензій, Олександр Телюк за цикл показів «Дивне, химерне, фантастичне»;

Микита Лиськов за телеграм-канал «АнімаціЯ» та серію робіт Putler kaput!;

Сергій Тримбач за книги «Іван Миколайчук. Містерії долі», «Богдан Ступка. Метаморфози».

Переможців оголосять 20 жовтня на церемонії нагородження, яка відбудеться в день відкриття фестивалю «Київський тиждень критики».