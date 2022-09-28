Meta запускає в Україні функцію Facebook Reels

Компанія Meta запускає в Україні функцію Reels у своїй соцмережі Facebook.

Про це йдеться у пресрелізі Meta.

Функція коротких 60-секундних відео буде доступна всім українським користувачам додатку протягом найближчих тижнів.

Meta

Meta

Як і в Instagram, для Reels у Facebook буде доступна музика, аудіоефекти тощо. Reels будуть доступні для перегляду устрічці новин, у групах та в закладці Watch.

Створювати Reels можна буде у сторіс (Stories) та безпосередньо в закладці Watch. Також у Facebook можна буде автоматично публікувати Instagram Reels. Це дозволить охопити аудиторію обох соцмереж.