Уряд заборонив експорт будь-яких товарів до росії

Кабінет міністрів заборонив будь-який експорт товарів до росії. Ембарго діятиме до завершення воєнного стану та припинення недружніх російських дій щодо України.

Про це пише пресслужба Мінекономіки.

«Ми продовжуємо санкційний тиск проти рф. Ця постанова — ще один з багатьох інструментів економічного впливу. Розуміємо, що санкції — це засіб не лише реагування на військову загрозу, а й упередження агресії в майбутньому. Хочу констатувати, що з початку війни експорт товарів до рф де-факто було зупинено. Тепер це закріплено і на правовому рівні», — заявила міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, введення ембарго не вдарить по українській економіці, тому що з початку повномасштабного вторгнення експорт українських товарів на територію рф був загалом на суму $4,2 мільйона. Це продукція чорної металургії та хімічної галузі.

Для порівняння, лише за січень 2022 року Україна продала в росію товарів на $250 мільйонів.

«Ембарго на експорт допоможе українським компаніям, що мали контрактні зобовʼязання перед субʼєктами рф, встановити юридичну чіткість у питанні невиконання контрактів. І тепер вони зможуть сконцентрувати активність на інших ринках», — зазначили в Мінекономіки.