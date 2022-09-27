Верховний суд остаточно заборонив партію Наталії Вітренко

Верховний суд остаточно заборонив в Україні Прогресивну соціалістичну партію. Її заснувала колишня народна депутатка Наталія Вітренко.

Про це пише рух «ЧЕСНО» із зали суду.

Прогресивна соціалістична партія стала вже четвертою проросійською політичною силою, яку заборонив Верховний суд. Спочатку це рішення ухвалював Шостий окружний адміністративний суд, але представники партій подавали апеляції.

Раніше Верховний суд остаточно заборонив ОПзЖ, Партію Шарія та партію «Соціалісти».

Прогресивна соціалістична партія була заснована Наталією Вітренко у 1996 році. Вона послідовно виступала проти вступу України до ЄС та НАТО, та за союз із росією та білоруссю. Також у програмі партії є низка пунктів про повернення багатьох радянських норм і запровадження російської мови другою державною.