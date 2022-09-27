У Німеччині голова найбільшої опозиційної партії вибачився за фразу про «соціальний туризм» щодо українських біженців

У Німеччині голова консервативної партії «Християнсько-демократичний союз» Фрідріх Мерц офіційно вибачився перед українськими біженцями в Німеччині, яких він звинуватив у «соціальному туризмі».

Свої вибачення він 27 вересня опублікував у Twitter.

«Було багато критики щодо того, що я вчора сказав про біженців з України. Я шкодую за використання слів «соціальний туризм». Це було неточним описом проблеми, що спостерігається в поодиноких випадках. Єдине, що я зазначив, — це відсутність реєстрації біженців. Я далекий від того, щоб критикувати біженців з України, на яких чекає важка доля. Якщо мій вибір слів сприймуть як образливий, то прошу вибачення у всіх формальностях», — заявив Фрідріх Мерц.

26 вересня в ефірі каналу Bild Мерц зазначив: «Зараз ми спостерігаємо соціальний туризм цих біженців: до Німеччини, назад до України, до Німеччини, назад до України».