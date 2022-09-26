McDonald’s запускає ще 7 закладів на доставку в Києві

Мережа McDonald’s з 27 вересня підключає до доставки ще сім ресторанів у Києві, зокрема на правому березі. Про це компанія повідомила у Facebook.

Тепер доставлятимуть ще й із таких ресторанів:

вулиця Теодора Драйзера, 4;

вулиця Вишгородська, 33-А;

вулиця Велика Васильківська, 22;

проспект Броварський, 27;

проспект Академіка Палладіна, 7-А;

проспект Леся Курбаса, 19-А;

проспект Оболонський, 26-А.

20 вересня 2022 року McDonaldʼs відновив роботу в Україні, яка зупинилась 24 лютого. Поетапне відкриття ресторанів почалось із запуску сервісу з доставки McDelivery. Зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються в жовтні. Відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців.