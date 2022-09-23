Вихідні в Україні будуть сонячними — дощі припиняться

Початок вихідних в Україні пройде з короткочасними дощами, але вже в неділю майже по всій країні буде сонячно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 24 вересня, на заході Україні вже буде сонячно. Середня температура вдень +15 °C. В центрі, на півночі, сході та півдні — короткочасні дощі. В центрі та на півночі середня температура +13 °C, а на півдні та сході — +17 °C.

Український гідрометеорологічний центр

В неділю, 25 вересня, короткочасні дощі очікуються лише в трьох областях — Сумській, Харківській і Полтавській. Середня температура зміниться лише на півдні — там прогнозують до +19 °C.