Науковці зʼясували, що модифікований вірус герпесу може лікувати рак

Британські науковці виявили, що вірус герпесу здатний нищити ракові клітини.

Про це пише BBC.

Вірус герпесу модифікували для знищення пухлин і зробили препарат на його основі.

Одним із пацієнтів, які брали участь у першій фазі випробувань, був 39-річний будівельник із західного Лондону Кшиштоф Войковський. У 2017 році йому діагностували рак слинних залоз. Він погодився взяти участь в експерименті та отримав короткий курс вірусної терапії, у якому використовували модифіковану версію вірусу герпесу.

«Мені робили ін’єкції кожні два тижні протягом п’яти тижнів, що повністю знищило мій рак. Уже два роки я вільний від раку», — заявив Войковський.

У рамках дослідження близько 40 пацієнтів отримали інʼєкцію вірусу під назвою RP2. Решта хворих отримували інші ліки від раку — ніволумаб. Висновки цього експерименту представили на медичній конференції в Парижі.

У трьох із дев’яти пацієнтів, які отримували лише RP2, зменшилися ракові пухлини.

Для сімох із 30 людей, які проходили комбіноване лікування, воно виявилося корисним. Побічні ефекти зазвичай були легкими.

Ін’єкції, які вводяться безпосередньо в пухлину, атакують рак двома способами – вторгнення в ракові клітини та їх розрив, а також — активація імунної системи.

Поки що цей спосіб лікування потребує масштабніших та триваліших досліджень, але експерти кажуть, що ця ін’єкція, зрештою, може стати порятунком для більшої кількості людей із пізніми стадіями раку.