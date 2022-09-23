У США виявили махінації зі соцвиплатами на понад $45 мільярдів

У США шахраї, імовірно, вкрали $45,6 мільярда із програми страхування на випадок безробіття під час пандемії COVID-19.

Про це пише Reuters.

Приблизно рік тому виявили потенційне шахрайство на суму майже $16 мільярдів. У звіті, який опублікував генеральний інспектор Міністерства праці США, йдеться про «збільшення потенційно шахрайських виплат на 29,6 мільярда доларів».

Шахраї, імовірно, подавали заяви про безробіття одночасно в багатьох штатах, а деякі з них оформляли виплати на померлих людей та вʼязнів, які не мали права на допомогу. Вони також використовували підозрілі електронні листи, які було важко відстежити.

«Ми визначили, що 205 766 номерів соціального страхування померлих осіб були використані для подання претензій на отримання допомоги на випадок пандемії (страхування на випадок безробіття)», — зазначають у звіті.