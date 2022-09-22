CNN: Російські командири сперечаються через стратегію війни та скаржаться на накази з москви

Російські офіцери не мають єдиної позиції щодо того, як відповісти на контрнаступ України, а генерали подекуди отримують прямі вказівки від президента рф путіна.

Про це пише CNN з посиланням на дані американської розвідки.

Серед російських командирів існують значні розбіжності щодо того, на чому зосередити свої зусилля для зміцнення власних оборонних позицій. Як розповіло CNN одне з джерел, перехоплені розвідувальні дані свідчать, що російські офіцери сперечаються між собою та скаржаться друзям і родичам на рішення, які ухвалює москва. Коментуючи інформацію про вказівки від путіна, джерела видання назвали це вкрай незвичайною тактикою управління в сучасній армії, яка, за словами цих джерел, натякає на те, що збройні сили рф є нефункціональною командною структурою.

При цьому західні чиновники вважають, що навіть якщо російська армія зможе обʼєднатися довкола єдиної стратегії, вона обмежена у своїй здатності дати стратегічну відповідь на контрнаступальну операцію України. Навіть після оголошення часткової мобілізації офіційні особи скептично ставляться до здатності росії швидко розгорнути велику кількість військ в Україні, з огляду на поточні проблеми з поставками та моральним духом.