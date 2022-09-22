Ігрова студія Хідео Кодзіми і NASA випустили лімітований годинник Space Ludens.

Американське управління з аеронавтики NASA, ігрова студія Хідео Кодзіми Kojima Productions і шведська компанія Anicorn випустили лімітовану серію механічних годинників Space Ludens.

Годинник майже два роки розробляли під керівництвом Кодзіми та художника гри Metal Gear Йодзі Сінкави. Він зроблений з золотих і срібних деталей і має два види ремінця — металевий і шкіряний. На годиннику вигравіювані логотип NASA з гаслом Kojima Productions — From Sapiens to Ludens, яке втілює визначення людини як гравця (Homo Ludens).

У продаж годинники надійдуть 27 вересня. По всьому світу їх продадуть не більше 500 штук. Ціна буде відома у день старту продажів.