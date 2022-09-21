У США чоловік облив червоною фарбою монумент Вашингтона. Вандала затримали

У Вашингтоні, округ Колумбія чоловік облив червоною фарбою обеліск, зведений на честь першого президента США Джорджа Вашингтона.

Про це пише Reuters.

На зображеннях, опублікованих у ЗМІ, видно червону фарбу, розмазану на західній стороні основи памʼятника.

«Територія навколо основи монумента Вашингтона тимчасово закрита. USPP взяла чоловіка під варту за вандалізм. Реставратори Служби національних парків працюватимуть над процесом реставрації», — повідомили у парковій поліції США (USPP).