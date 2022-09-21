В Естонії хочуть відібрати у росіян зброю

Міністерство внутрішніх справ Естонії готує проєкт документа про вилучення зброї у російських громадян. За словами міністра внутрішніх справ Лаурі Лаанеметса, пропозиції мають надійти до уряду протягом кількох тижнів.

Про це пише ERR.

«Ми займаємося юридичною підготовкою та аналізом у міністерстві, ми на завершальній фазі. Ми починаємо писати пропозиції та протягом наступних кількох тижнів маємо намір представити їх уряду для обговорення», — сказав Лаанеметс журналістам.

Згідно з проєктом, Департамент поліції та прикордонної охорони почне збирати зброю наприкінці цього або на початку 2023 року. Процес триватиме щонайменше рік.

За словами міністра, передбачається, що більшість власників зброї добровільно здадуть її у поліцію або продадуть.

«Звичайно, ми віддаємо перевагу версії, згідно з якою люди самі займаються цим і продають свою зброю протягом певного терміну», — сказав Лаанеметс.

Естонський ринок зброї досить малий. Тож, на думку міністра, це може призвести до того, що в один момент на продаж буде виставлена ​​велика кількість зброї, яку неможливо буде продати відразу. Тому зброю необхідно буде зберігати у поліції, а це — додаткові витрати для правоохоронців.

Журналісти запитали у Лаурі Лаанеметса, скільки з 621 громадянина росії, які володіють зброєю та проживають в Естонії, можуть становити реальну загрозу для безпеки країни.

«Ці люди відомі, але я не буду називати ці цифри. Скоріше мова йде про невеликі цифри. З ними розбираються», — відповів міністр.

Він не сказав, скільки додаткових ресурсів потребує весь процес.

«Ми скорочуємо коло людей, які можуть володіти зброєю в Естонії. В ідеалі, мета: щоб володіти зброєю в Естонії, людина має бути громадянином Естонії. Така позитивна мотиваційна логіка могла б спрацювати для нас. Якщо хтось хоче володіти зброєю в Естонії, наприклад, для спорту чи полювання, то ми з радістю надамо іспит, і можна подати заяву на естонське громадянство», — сказав Лаанеметс.