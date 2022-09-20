Британія наступного року виділить ще більшої військової допомоги Україні. У неї ввійдуть нові реактивні системи залпового вогню

Велика Британія наступного року планує наростити військову підтримку України. Зокрема, йдеться про поставки нових реактивних систем залпового вогню.

Про це пише пресслужба британського уряду.

Премʼєр-міністр країни Ліз Трасс наголосила, що наступного року Велика Британія повторить або навіть збільшить обсяг наданої Україні допомоги.

«Перемоги України останніми тижнями надихають. Знову і знову ці сміливі люди кидали виклик тим, хто сумнівається, і демонстрували, на що вони здатні, коли отримують необхідну їм військову, економічну та політичну підтримку», — наголосила вона.

Точну кількість і вартість допомоги Британії у 2023 році оцінюватимуть з огляду на потреби української армії. Але там очікують, що поставлять Україні нові реактивні системи залпового вогню, які відіграють ключову роль у контрнаступі ЗСУ.

Там повідомили, що у 2022 році вже виділили на допомогу Україні £2,3 мільярда.