Дослідження: Кладовище із масовими похованням біля Ізюму почало зʼявлятися з квітня. Воно зайняло 5 гектарів

Російські військові почали створювати масове кладовище біля міста Ізюм Харківської області після окупації у квітні. Воно постійно розширювалося з квітня і аж до липня.

Про це йдеться у дослідженні Conflict Observatory, яке проаналізувало супутникові знімки кладовища.

Загалом з 6 квітня по 1 липня росіяни розкопали близько 5,5 гектара землі в лісі біля міста. Дослідники зазначають, що частина кладовища прихована листям, тому точно оцінити його площу неможливо.

У проросійських Telegram-каналах у квітні поширювалися фотографії, як окупанти ховали тіла загиблих українських військових. Щоб копати могили, вони використовували військові екскаватори EOV 3523. Невідомо, чи ці фотографії були саме з кладовища біля Ізюму, однак на супутникових знімках у червні два такі екскаватори видно біля кладовища.

Дослідники наголошують, що кладовище постійно розширювалося саме під час окупації Ізюму російськими військами. До того ж на знімках вони бачили наслідки воєнної активності, зокрема сліди від пересування техніки та позиції, з яких стріляли, зокрема російська артилерія.