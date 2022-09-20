Bloomberg: Єврокомісія рекомендує дозволити перевезення російського вугілля «заради енергобезпеки»

Європейська комісія може послабити санкції, дозволивши перевозити російське вугілля. Проти цього виступають низка країн.

Про це повідомляє Bloomberg.

Європейська комісія заявила, що транспортування певних товарів, зокрема вугілля, «має бути дозволене для боротьби з продовольчою та енергетичною кризою в усьому світі».

«ЄС повністю відданий уникненню того, щоб його санкції надмірно вплинули на торгівлю критично важливими товарами для третіх країн по всьому світу», — сказав у заяві речник Єврокомісії Даніель Феррі, додавши, що розʼяснення стосується продуктів харчування, добрив, енергоносіїв тощо.

«Фінансування або надання фінансової допомоги — наприклад, страхування або перестрахування операторами ЄС для транспортування до третіх країн товарів, згаданих у нашій інструкції, теж має бути дозволено», — сказав Феррі.

Водночас деякі країни-члени ЄС, включно з Польщею та країнами Балтії, розкритикували ці рекомендації. Дипломати попросили комісію додатково пояснити запропонований крок, побоюючись, що він може фактично послабити санкції проти російських товарів.