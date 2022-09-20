Дослідження: Кнопки в YouTube «Не подобається» та «Не цікавить» майже не працюють, алгоритми ігнорують користувачів

Алгоритми відеохостингу YouTube ігнорують побажання користувачів щодо видачі контенту — кнопки «Не подобається» та «Не цікавить» майже не працюють.

Про це пише The Verge з посиланням на дослідження алгоритмів YouTube командою Mozilla.

В рамках досліду перевірили рекомендації у понад 20 тисяч користувачів-волонтерів, які використовували розширення RegretsReporter, що дозволяє фільтрувати свої рекомендації та приховувати непотрібні відео.

Кнопки «Не подобається», «Не цікавить», «Не рекомендувати відео з цього каналу» практично не ефективні — користувачі все одно бачитимуть у стрічці схожий контент. Виявилось, що система навіть у найкращому випадку може видати половину непотрібних користувачу роликів.

У середньому, кнопка «Не подобається» впливала на результати видачі відео у 12% випадків, кнопка «Не цікавить» — в 11%, а кнопка «Не рекомендувати відео з цього каналу» — в 43%, що є більш-менш прийнятним показником.

Реакція YouTube

У YouTube дослідження розкритикували, заявивши, що воно не враховує схеми роботи алгоритмів.

Представниця відеохостингу Олена Ернандес каже, що YouTube навмисно не блокує весь контент, повʼязаний із відхиленими темами, оскільки від цього можуть постраждати самі користувачі — тоді вони опиняться у інформаційному вакуумі, в якому не буде контенту цілої сфери.

Щодо кнопок, то за її словами, вони повинні фільтрувати окремі ролики та авторів, але не цілу тематику.