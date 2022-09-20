УАФ: Збірна росії не братиме участі у Євро-2024

Збірна росії з футболу не братиме участі у чемпіонаті Європи у 2024 році.

Про це повідомив голова Української футбольної асоціації Андрій Павелко.

«Щонайменше до 2024 року їм таки не світять офіційні міжнародні футбольні змагання! Євро-2024 пройде без країни-агресора!» — повідомив функціонер. Павелко також додав, що росіяни не братимуть участі в жеребкуванні відбору Євро-2024, яке має пройти 9 жовтня у Франкфурті-на-Майні.