Новини

УАФ: Збірна росії не братиме участі у Євро-2024

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Збірна росії з футболу не братиме участі у чемпіонаті Європи у 2024 році.

Про це повідомив голова Української футбольної асоціації Андрій Павелко.

«Щонайменше до 2024 року їм таки не світять офіційні міжнародні футбольні змагання! Євро-2024 пройде без країни-агресора!» — повідомив функціонер. Павелко також додав, що росіяни не братимуть участі в жеребкуванні відбору Євро-2024, яке має пройти 9 жовтня у Франкфурті-на-Майні.

  • УЄФА та ФІФА вигнали російську збірну та клуби з міжнародних футбольних змагань 28 лютого.
  • У липні Спортивний арбітражний суд відхилив усі апеляції росії на рішення УЄФА та ФІФА виключити її з міжнародних футбольних змагань. Йдеться як про збірну, так і про футбольні клуби.