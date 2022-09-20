УАФ: Збірна росії не братиме участі у Євро-2024

Збірна росії з футболу не братиме участі у чемпіонаті Європи у 2024 році.
Про це повідомив голова Української футбольної асоціації Андрій Павелко.
«Щонайменше до 2024 року їм таки не світять офіційні міжнародні футбольні змагання! Євро-2024 пройде без країни-агресора!» — повідомив функціонер. Павелко також додав, що росіяни не братимуть участі в жеребкуванні відбору Євро-2024, яке має пройти 9 жовтня у Франкфурті-на-Майні.
- УЄФА та ФІФА вигнали російську збірну та клуби з міжнародних футбольних змагань 28 лютого.
- У липні Спортивний арбітражний суд відхилив усі апеляції росії на рішення УЄФА та ФІФА виключити її з міжнародних футбольних змагань. Йдеться як про збірну, так і про футбольні клуби.