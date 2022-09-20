Reuters: Через пів року після обіцяної дати Pepsi все ж таки припиняє виробництво у росії

Компанія PepsiCo Inc припинила виробництво Pepsi, 7UP і Mountain Dew у росії майже через пів року після того, як організація заявила про такі наміри.

Про це пише Reuters.

Журналісти агентства відвідали десятки супермаркетів, роздрібних магазинів і спортзалів у Москві та за її межами та знайшли пляшки Pepsi з надрукованими датами виробництва на заводах у росії. Остання дата на продукті Pepsi була 17 серпня.

У заяві для Reuters американська компанія зазначила, що припинила виробництво концентратів для PepsiCola, Mirinda, 7Up і Mountain Dew у росії.

«Згодом усі концентрати в росії були вичерпані, і виробництво припинилося», — заявив представник PepsiCo 8 вересня. Це були перші публічні коментарі з цього приводу після того, як на початку березня компанія оголосила про призупинення виробництва, продажів та реклами в рф.

Прессекретар сказав, що це «відповідає заяві, яку ми зробили в березні 2022 року», але промовчав про те, коли саме припинили продажі.

Продовження виробництва Pepsi означає, що газовані напої все ще широко доступні у Москві, а також у Владивостоку, на Далекому Сході, у Красноярську та в Сибіру. Власник тренажерного залу в Москві сказав журналістам, що замовив Pepsi в середині серпня.