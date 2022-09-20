Юпітер максимально наблизиться до Землі вперше за 59 років. Його можна буде побачити у бінокль

Наймасивніша планета Сонячної системи — Юпітер 26 вересня максимально наблизиться до Землі за останні 59 років.

Про це пише портал Space.com.

Нашій Землі потрібно 365 днів, щоб обернутися навколо Сонця. А от Юпітер має більш повільний маршрут — він обходить орбіту кожні 4 333 земних дні або 12 земних років.

Науковці зафіксували максимальну відстань, на яку Юпітер віддалявся від Землі — 960 млн км. За даними NASA, протягом наступного тижня Юпітер буде на відстані 590 мільйонів кілометрів від Землі. Востаннє Юпітер був так близько до нашої планети у жовтні 1963 року.

Тож кілька днів до і після 26 вересня його буде чудово видно у бінокль або невеликий телескоп.

«У хороший бінокль має бути видно смуги — принаймні центральну смугу — і три-чотири супутники Галілея. Важливо памʼятати, що Галілей спостерігав ці супутники за допомогою оптики XVII століття», — сказав астрофізик-дослідник із Центру космічних польотів імені Маршалла в Алабамі Адам Кобельський.