Британська розвідка: Росія вивела підводні човни з Севастополя через загрозу атак

Командування чорноморського флоту рф майже напевно передислокувало підводні човни класу Kilo з порту приписки Севастополь до Новоросійська у Краснодарському краї на півдні росії.

Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Можливо, це зробили через нещодавню зміну рівня локальної загрози безпеці у звʼязку з посиленням українських можливостей дальнього удару. За останні два місяці штаб флоту та головний аеродром морської авіації рф зазнали атак.

Гарантія базування Чорноморського флоту рф у Криму, ймовірно, була однією з причин, які спонукали президента путіна анексувати півострів у 2014 році. Зараз безпека бази прямо підірвана агресією росії проти України, вважають у британській розвідці.