У США придумали, як вимірювати рівень кисню в крові смартфоном без затримки дихання

Дослідники Вашингтонського та Каліфорнійського університетів у Сан-Дієго винайшли новий спосіб визначати рівень насичення крові киснем.

Про це пише EurekAlert.

Зазвичай для цього використовують пульсоксиметр — пристрій у вигляді прищепки, який надягають на палець. А от щоб виміряти сатурацію (рівень кисню в крові) смартфоном, потрібно прикласти подушечку пальця до камери. Там по черзі включатимуться спалахи червоного, зеленого та синього кольору. Процедура триватиме 15 хвилин.

Як це працює: камера записує, як при кожному битті серця кров тече освітленою частиною пальця і поглинає світло спалаху. На підставі цієї інформації штучний інтелект вимірює рівень кисню.

Метод тестували на людях віком від 30 до 34 років. Смартфон визначив сатурацію у діапазоні 70—100%, як і більшість пульсоксиметрів.