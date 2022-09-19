Легендарний кінорежисер Вуді Аллен оголосив про завершення карʼєри

Легендарний американський кінорежисер Вуді Аллен оголосив про завершення карʼєри. Він піде на пенсію після виходу його останнього фільму.

Про це пише Deadline.

Аллен зазначив, що цієї осені розпочне зйомки фільму під назвою «Оса 22» (The Wasp 22), і він стане останньою роботою в його карʼєрі. Після зйомок режисер завершить свою роботу в кіноіндустрії.

Аллен підкреслив, що планує зосередитися на написанні сценаріїв, а взагалі хоче написати роман.

За свою карʼєру як актора, так і режисера Вуді Аллен був 16 разів номінований на премію «Оскар» і чотири рази перемагав. У 1978 році він отримав одразу дві «оскарівські» статуетки, і ще по одній — у 1987 та 2012 роках. Загалом Аллена визнали одним із провідних режисерів світу ще наприкінці 1960-х років, і відтоді він продовжував знімати фільми, а також грати в них. Останньою стрічкою режисера був «Фестиваль Ріфкіна», який вийшов у прокат у 2020 році.