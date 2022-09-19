Телескоп Hubble сфотографував молоду зірку в сузір’ї Тельця. На фото ранній етап її життя

Космічний телескоп Hubble сфотографував молоду зірку IRAS 05506+2414, розташовану в сузір’ї Тельця.

Зображення було опубліковане на сайті обсерваторії.

ESA / NASA

Цей космічний об’єкт знаходиться на відстані понад 9 тисяч світлових років від Землі і вважається прикладом вибуху, викликаного руйнуванням масивної молодої зоряної системи. На зображенні ранній етап життя зірки.

На фото, окрім ядра зірки, видно потоки газу, пилу й матерії, які розповсюджуються зі швидкістю до 350 кілометрів на секунду. Поки це приблизні дані. Астрономи ще вивчають IRAS 05506+2414.