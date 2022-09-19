На початку тижня на заході та півночі України дощитиме

На початку тижня на півночі та на заході України пройдуть дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок у Чернігівській, Сумській, Волинській, Рівненькій, Львівській, Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях очікують дощі. На решті території буде місцями хмарно, але без опадів. Температура повітря коливатиметься вдень від +11 °С у західній частині країни до +23 °С — в Криму, вночі найхолодніше буде на Закарпатті — +5...+7 °С, а найтепліше на півдні — +11...+13 °С.

У вівторок, 20 вересня, мінливу хмарність очікують у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. На решті території країни дощитиме. Температура на півдні та на сході вдень буде +14…+19 °С, а вночі — +7…+11 °С. На заході та на півночі температура коливатиметься у межах +10…+15 °С вдень, +6…+9 °С — вночі.

У середу, 21 вересня, на заході та півночі знову дощитиме. Опади будуть у Чернігівській, Житомирській, Сумській, Волинській, Рівненькій, Львівській, Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях, а також у Києві.

Температура повітря коливатиметься вдень +11...+19 °С, вночі — +6...+11 °С.