У Парижі 60-річний скелелаз заліз на 48 поверх без страховки з нагоди ювілею. Його заарештували

Скелелаз, відомий як французька «людина-павук», відзначив своє 60-річчя, піднявшись на 48-поверховий хмарочос без захисного спорядження.

Про це пише BBC.

Ален Робер піднявся на Tour TotalEnergies у діловому районі Дефанс у Парижі.

«Я хочу повідомити людям, що 60 років — це ніщо. Ви все ще можете займатися спортом, бути активними, робити неймовірні речі», — сказав він журналістам.

Чоловіку знадобилася лише година, щоб підкорити хмарочос. Після того, як скелелаз досяг вершини, його заарештували.

«Кілька років тому я пообіцяв собі, що коли мені виповниться 60, я знову піднімуся на цю вежу, тому що 60 символізує пенсійний вік у Франції, і я вважав, що це приємно», — сказав Ален Робер.

Він додав, що метою сходження також було підвищення обізнаності людей про глобальне потепління.